Andrey Amador recuperó llantas robadas: "Denunciemos, no nos den miedo estas ratas"

El reconocido ciclista Andrey Amador recuperó las llantas que le habían robado recientemente y aprovechó el momento para enviar un mensaje directo y sin rodeos a quienes han sido víctimas de estafa o robo: “Denunciemos, no nos dé miedo estas ratas”.

Amador compartió en redes sociales que su objetivo no era únicamente recuperar el equipo sustraído, sino generar conciencia sobre la importancia de denunciar este tipo de actos para evitar que los delincuentes sigan operando impunemente.

“Aquí están las llantas. No es por las llantas que estaba haciendo esto, es por el simple hecho de que si cada vez que nos estafan o nos roban no denunciamos, esas ratas van a seguir robando”, expresó el deportista.

“Por lo menos hoy es una rata menos que está robando. Esa era la idea: intentar que ya haya una menos robando. Pura vida”, concluyó Amador.

Su situación ha generado reacciones positivas entre seguidores y ciudadanos que aplauden su valentía y compromiso.

