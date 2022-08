Andrey Amador queda fuera del Tour de Dinamarca

El ciclista costarricense Andrey Amador se quedó sin Tour de Dinamarca, luego de que INEOS anunciara el regreso a las competencias del colombiano Egan Bernal.

INEOS anunció el pasado 13 de agosto que el tico estaría en esta competencia. Sin embargo, este 15 de agosto, el equipo publicó un arte con los protagonistas y en ella ya no aparece Amador.

​Bernal sufrió en Colombia un grave accidente en enero. Luego de una lenta y dolorosa recuperación, el pedalista cafetero está de vuelta en el equipo.

Ya el propio Amador había confirmado meses atrás que la próxima campaña no formará parte de esta escuadra, por lo que tendrá nuevos horizontes en su carrera deportiva.

Welcome back @Eganbernal!



We’re excited to announce that Egan has been added to our Tour of Denmark squad and he will return to the peloton tomorrow 🙌 pic.twitter.com/rHKhIys1m1