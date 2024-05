Andrey Amador queda fuera del Giro de Italia

Este miércoles el equipo EF Education-EasyPost dio a conocer que no contará con Andrey Amador para el Giro de Italia.



La noticia llega pocos días después de que el pedalista nacional se retirar del Tour de Romandía, prueba de preparación para la primera fecha grande ciclismo mundial.

El Giro se corre entre el 4 y el 26 de mayo y los estadounidenses de EF llevan nombres como Simon Carr y Jefferson Cepeda.

