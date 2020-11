Andrey Amador pide respeto para ciclistas en carretera

El ciclista costarricense, Andrey Amador (Ineos Grenadiers), volvió a levantar la voz para pedir respeto para los ciclistas en carretera.



El nacional replicó en sus redes sociales el video que circula donde un vehículo 4x4 rebasa muy de cerca a un grupo de ciclistas que transitaba por Zarcero.

El adelantamiento fue grabado por uno de los seis pedalistas que vieron de cerca el peligro de ser arrollados.

“Nada más que ir en bici para sentir tanta impotencia con este tipo de gente. No sé si ve la placa pero este sujeto no puede conducir jamás en su vida. Que, si no fue esta vez, en cualquier momento provoca una tragedia”, mencionó Amador.

Nada más hay que ir en bici para sentir tanta impotencia con este tipo de “gente”. No sé si ve la placa pero este sujeto no puede conducir jamás en su vida !!! Q si NO fue esta vez, en cualquier momento provoca una TRAGEDIA. https://t.co/4hBcfLhVSM — Andrey Amador (@Andrey_Amador) November 17, 2020





Las imágenes causan indignación en el gremio de ciclistas, quienes piden que se respete los 1.5 metros entre vehículos y deportistas para que haya una convivencia sana en carretera.

“Estamos asustados de cómo puede haber esa cantidad de asesinos en potencia, porque lo que hizo esa persona fue una total irresponsabilidad, independientemente que la gente diga, aunque no lo diga la ley, que tenemos que ir en fila india”, asegura Ramón Pendones, director ejecutivo de Aconvivir (Asociación de deportistas contra la Violencia Vial y el Irrespeto).

Agrega que la manera correcta de rebasar a un ciclista es considerándolo como un vehículo más, invadiendo el carril contrario.

“El que grabó el video nos contactó y estamos consultando a nuestros abogados como se puede denunciar este tipo de acciones. Si se presenta el atropello, evidentemente se irrespetó los 1.5 metros si fuera una consecuencia nefasta.

“Entonces una prueba tan contundente como esta, donde queda grabada la placa y se podría tomar como registro, ya que es evidente que se irrespetó una norma de tránsito, pero tengo entendido que no hay una oficina para poner este tipo de denuncias”, concluyó Pendones.