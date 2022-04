Andrey Amador no estará en el Giro de Italia

El ciclista costarricense Andrey Aamador no entró en la nómina del INEOS para el Giro de Italia.

INEOS dio a conocer los pedalistas que estarán en la competencia, que será del 6 al 29 de mayo.

Se trata de Richard Carapaz, Jonathan Castroviejo, Jhonatan Narváez, Richie Porte, Salvatore Puccio, Pavel Sivakov, Ben Swift y Ben Tulett.

“Una gran fortaleza es que todos estamos listos para ganar el Giro de Italia. Todos los compañeros saben que este es el objetivo, todos tenemos eso en común y queremos cumplir. Estamos todos listos para ayudarnos”, comentó Carapaz.

Amador compite actualmente en el Tour de Romandía.

"We’re all in for winning the #Giro d’Italia. Every Grenadier knows this is the goal" - @RichardCarapazM



Find out more about the squad and our approach to the upcoming Grand Tour: https://t.co/Ot3lzt5wBV pic.twitter.com/fF11sq61T6