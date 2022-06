Andrey Amador: "Me van a tener no uno, sino un par de años más en el ciclismo profesional"

Por José Fernando Araya | 28 de junio de 2022, 11:08 AM

En algún momento del 2021, Andrey Amador pensó en el retiro. Asegura que estaba cansado del ciclismo profesional, pero el cariño de la gente y el hecho de poder impulsar un evento que alegraba a miles de los amantes de su deporte lo motivo a seguir.

Hoy la realidad es otra. Cercano a cumplir 36 años, el costarricense no ve aún cerca la meta final de su carrera y más bien anuncia que en agosto tendremos noticias.

Al tico se le acaba su contrato en diciembre de este año con el Ineos Granadiers, el equipo que lo acaba de marginar de la lista del Tour de Francia 2022, aunque asegura que el ciclismo profesional “va más allá de las grandes vueltas”.

A partir del próximo 1° de agosto, Andrey ya podrá dar noticias, sea que renueve con el Ineos o bien cambie de equipo, lo cierto es que asegura estar al menos un par de años más en la élite mundial.

“No, no va a ser el último año y ahí ya se van a dar cuenta en agosto. Ahora no puedo decirlo, por diferentes razones, pero ahí me van a tener, no uno, sino un par de años más en el ciclismo profesional y en las ligas, por así decirlo, de las más altas”, mencionó el ciclista en entrevista con Teletica.com.

El ciclista aprovechó la promoción del Gran Fondo de Andrey Amador 2023 para hablar un poco de su carrera y lo que ha sido esta temporada, donde suma ya más de 50 días de competencia, pero ausente de los grandes eventos hasta el momento: Giro y Tour.

“Mis últimos dos años no han sido buenos. Hice el primer año que fue cuando hice con el equipo el Tour y Vuelta que fue un poquito el tema de la pandemia y luego los últimos dos años tal vez físicamente no, no, han sido los mejores a nivel personal, pero estoy supercontento por lo que he hecho. Es normal, pero se piensa que el ciclismo solo es el Giro, el Tour de Francia o la Vuelta a España, que solo son esas carreras”, asegura.

Eso sí, apunta a por lo menos volver al Giro de Italia, su prueba favorita y donde más ha brillado al ganar una etapa en el 2012 y lograr un histórico cuarto lugar en el 2015.

“A hoy tengo casi ya 50 días de competición, normalmente cuando yo hacía el Giro de Italia tenía 40, 45 días de competición, o sea que hemos competido muchísimo y eso me tiene contento, pero sí me gustaría volver al Giro de Italia, que es la carrera que a mí más me gusta y vamos a intentar conseguirlo el próximo año”, aseveró con firmeza.

Sobre lo que le queda de calendario, ve difícil estar en el equipo de la Vuelta, aunque aún “no me han dicho nada”, pero sí apunta a estar al Tour de Polonia y la Vuelta a Burgos, entre otras.

El Andrey después del ciclismo.

Fiel a su sinceridad, el pedalista tico aseguró que vio su retiro cercano, incluso lo pactó para final de este año, pues se sentía cansado.

“Estaba ya un poquito como agotado del ciclismo profesional, del estrés de la competición y todo y no sé, fue como que se me despertó las ganas de que tenía que seguir más en la bicicleta, que el ciclismo era mi vida y darme cuenta de que realmente tenía para poder ofrecer más a lo que tanto me dio a mí”, confiesa.

Pero no cabe duda que ya Andrey tiene su objetivo trazado, una vez le toque su retiro, que al menos alargará por un par de temporadas más.

“Como siempre lo he dicho, he hipotecado toda mi vida en el deporte, pero sí sé que estoy en la obligación, en el deber de darle al ciclismo o al deporte lo que a mí me lo dio.

“Me siento en deuda de lo que realmente el ciclismo de acá me dio y una de mis metas, y en eso se los prometo, es darle al ciclismo lo que a mí me dio y me voy a meter de lleno en tratar de levantarlo y de apostar en grande porque sé que aquí hay muchísimo talento y lo único que se necesita es apoyo y a la vez un empujón”, expresó.

El deportista ahora se prepara para cerrar su temporada con el Ineos Granadiers donde asegura “cumplió un sueño” y además aprovechó para pulir más su inglés, algo que asegura traspasará a sus hijas.

Mientras tanto, estará hasta finales de julio en Costa Rica promocionando la segunda edición el Gran Fondo Andrey Amador, que se realizará el próximo 12 de febrero y espera contar con la presencia de al menos 5.000 ciclistas, entre ellos, algunas figuras de talla mundial que pronto se conocerán.

Todo esto con la noticia de que el tico seguirá en lo más alto del ciclismo mundial y haciendo grande nuestro país y Centroamérica por unos años más.