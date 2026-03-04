Andrey Amador: "Me golpeé la cabeza y me afectó la motora del lado izquierdo"

Mediante un breve video, el ciclista costarricense Andrey Amador brindó más detalles sobre el accidente sufrido en Playa Bejuco, Parrita el pasado 20 de febrero y que lo mantiene aún en rehabilitación.

En un posteo publicado por la cuenta de Cíclo Víctor Vargas, el pedalista comienza agradeciendo a todas las personas que lo apoyan y que están pendientes de su recuperación, de inmediato comienza a explicar un poco lo que sucedió.

“Me golpeé la cabeza y me afectó la motora del lado izquierdo. Entonces gestos como los de la motora fina me costaban, ahora por dicha ya los puedo ir haciendo y es parte de la rehabilitación que me ha tocado hacer”, expresó.

Además, recalcó la importancia de utilizar un buen casco para el ciclismo, pues de lo contrario su caída hubiera sido peor.

“Así que ha sido de mucho trabajo, pero super agradecido con los hospitales que he estado. Me han dado una atención increíble y realmente orgullosos de lo que podemos estar de nuestros hospitales y la seguridad médica que tenemos. Acá estamos, poquito a poco, recuperándose”, indicó.

El ciclista sufrió una fuerte caída el pasado 20 de febrero al perder el control de su bicicleta y fue a dar a un lado de la carretera, cuando realizaba su primer entrenamiento como entrenador de la Selección de Ciclismo.

Esto le provocó ser trasladado de urgencia primero a la clínica del lugar, luego al Hospital Máx Terán de Quepos, para de ahí ser remitido a la capital, al Hospital Calderón Guardia.

Luego comenzó su rehabilitación en un hospital privado de San José.



