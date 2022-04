Andrey Amador llega de 61 en dura etapa del Tour de Romandía

Los 181 kilómetros entre Aigle Zinal y Val d’Anniviers retaron a los ciclistas en el Tour de Romandía este sábado, etapa ganada por Sergio Higuita y la cual terminó el tico Andrey Amador en la colocación 61.



Con este resultado el nacional de Ineos se coloca en la casilla 50 de la general, a 11:54 del líder, Rohan Dennis.

Este domingo se corre la última etapa de la competencia, una cronoescalada de 15.9 kilómetros, trazado que comunica Aigle y la localidad de Villars.

We're climbing into the final 15km at #TDR2022



The Grenadiers are pushing forwards to position ahead of today's decisive mountain test.



Watch the finale now on @GcnRacing 📺 pic.twitter.com/tpVaxvtjdd