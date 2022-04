Andrey Amador inició el Tour de Romandía

El ciclista costarricense comenzó este martes el Tour de Romandía con un prólogo de 5,12 kilómetros en Lausanne.

Amador finalizó la prueba con un tiempo de 6 minutos y 23 segundos, a solo 31 segundos del ganador, el británico Ethan Hayter, también del INEOS.

Para este miércoles, al tico le corresponde hacerle frente a 179 kilómetros entre La Grande Béroche y Romont.

Desde esta primera etapa, el INEOS dejó claras sus intenciones en esta competencia.

El también británico Geraint Thomas fue cuarto a 10 segundos de Hayter.

Este es el calendario del evento:

Miércoles 27 abril

La Grande Béroche - Romont (179 kilómetros).

Jueves 28 abril

Echallens - Echallens (169 kilómetros).

Viernes 29 abril

Valbroye - Valbroye (165 kilómetros).

Sábado 30 abril

Aigle Zinal - Val d’Anniviers (181 kilómetros).

Domingo 4 mayo

Sede de la UCI (Aigle) - Villars (15,9 kms, CRI).

There's also a strong TT from @GeraintThomas86, who finishes fourth to make it a great start to #TDR2022 for the Grenadiers 💪 pic.twitter.com/ncsUiKCuIq