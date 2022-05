Andrey Amador inició el Tour de Hungría

El ciclista costarricense Andrey Amador inició este miércoles el Tour de Hungría.

Amador terminó el recorrido de 198 kilómetros entre Csákvár y Székesfehérvár y se ubicó en el puesto 45, con el mismo tiempo que el vencedor, el neerlandés Olav Kooij, de Jumbo (4:34:39).

En la clasificación general, el tico está en el escalafón número 46, a 10 segundos de Kooij, gracias a las bonificaciones.

El pelotón enfrentará este jueves una etapa de 192 kilómetros, con un perfil llano entre Karcag y Hadjúszoboszló.



It was a super tight finish at #TourDeHongrie as @eliaviviani narrowly missed out on the win on stage one.



Another chance tomorrow for the Grenadiers 💪 pic.twitter.com/4SUE23lwLd