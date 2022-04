Andrey Amador fue segundo en la tercera etapa del Tour de los Alpes

El ciclista costarricense Andrey Amador ocupó la segunda casilla en la tercera etapa del Tour de los Alpes.

Amador cruzó la meta a tres segundos del ganador, el alemán Lennard Kämna (4:02:56).

El tico de INEOS superó un recorrido de 154,6 kilómetros de Lana a Niederdorf/Villabassa.

Esto deparó en un salto importante en la clasificación general, pues pasó de estar en el puesto 76 a ser 55 a 20 minutos y 24 segundos del líder general, el español Pello Bilbao.



Para este miércoles, al nacional le espera la cuarta etapa que consta de 142,4 kilómetros, con salida en Villabassa y llegada en Kals am Brobglockner.

It's a super strong ride from @Andrey_Amador at #TourOfTheAlps.



The Costa Rican takes a close second from the breakaway. Behind, our GC trio remain well placed with two days to go. pic.twitter.com/5zko4Kw0Un