Andrey Amador finalizó como protagonista en el Tour de los Alpes

El ciclista costarricense Andrey Amador finalizó la quinta etapa en el Tour de los Alpes en la sexta posición a ocho minutos y nueve segundos del ganador, el francés Thibaut Pinot.

Con sus buenas participaciones, Amador escaló en la clasificación general.

El tico de INEOS se ubicó en el puesto 39 y finalizó a 23:07 del campeón, el francés Romain Bardet.

Esta fue la primera competencia en la que el nacional participó en el 2022.

Ningún pedalista de INEOS figuró en el podio.



That was some day at #TourOfTheAlps! ☔️



Great to see Grenadiers going up the road on the attack this week. @Andrey_Amador held on for sixth on the stage.



On GC, @richie_porte comes home seventh, with @PavelSivakov 10th. pic.twitter.com/0uRKcsqYJD