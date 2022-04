Andrey Amador entrará en la recta final del Tour de Romandía

El ciclista costarricense Andrey Amador finalizó este viernes la tercera etapa del Tour de Romandía y se prepara para un fin de semana en el que culminará la competencia.

Amador culminó los 165 kilómetros en la localidad de Valbroye en la casilla 59 a 1:49 del ganador Patrick Bevin (4:53:27).

Además, en la clasificación general, el tico de INEOS se ubica en el puesto 57 a 3:54 del líder Rohan Dennis (12:28:06).

Este sábado se disputará la etapa de 181 kilómetros de Aigle Zinal a Val d’Anniviers.

