Andrey Amador culminó la primera etapa del Tour de los Alpes

El ciclista costarricense Andrey Amador comenzó el Tour de los Alpes en la posición 74 a 7:21 del líder, el francés Geoffrey Bouchard (Ag2r-Citroën).

Amador, de INEOS, le puso ritmo a la competencia y en algunos tramos estuvo al frente del pelotón.

La primera etapa contó con un perfil montañoso y constó de 160,9 kilómetros entre Cles y Primiero, en San Martino di Castrozza.

