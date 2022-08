Andrey Amador correrá la Vuelta a Burgos a partir de este martes

El ciclista costarricense Andrey Amador volverá a las competiciones con el Team Ineos Granadiers, luego de que se anunció que será parte de la Vuelta a Burgos a partir de este martes 2 de agosto.

Este lunes fue confirmado como parte del equipo que tomará línea de meta en la prueba que se alargará por cinco etapas.

Tao Geoghegan y Pavel Sivakov serán las cabezas del equipo, donde también estarán el español Carlos Rodríguez, Omar Fraile, Laurens De Plus y colombiano Brandon Rivera.

Our #VueltaBurgos boys! 👋



The action kicks off tomorrow with the famous climb up to the castle 🏰 pic.twitter.com/A1nAPYY1Nb