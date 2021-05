Andrey Amador completó segunda etapa del Criterium del Dauphiné

El ciclista costarricense, Andrey Amador (Ineos Grenadiers), culminó sin inconvenientes la segunda etapa del Criterium del Dauphiné, competencia que convoca a los principales exponentes que estará en el próximo Tour de Francia.



El tico fue el encargado de marcar el paso de sus compañeros y el pelotón en algunos tramos del recorrido que tuvo 172 kilómetros con final en Saugues, Francia.

Luego de cumplir con su labor, Amador se descolgó del lote de favoritos para ceder poco más de 11 minutos. En la clasificación general el nacional aparece en la posición 125.

Things are finely poised at the @dauphine with the Grenadiers in the peloton and the break 2'50" ahead with 22km to go...



Who comes out on top? Break or bunch?🤔 pic.twitter.com/7M4MfBdYCS