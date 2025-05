Andrey Amador competirá en tercera fecha de la Serie CR MTB

La tercera fecha de la Serie CR MTB 2025 – Copa Chevrolet pondrá, este sábado, a prueba la resistencia de los pedalistas con la realización también de Las 12 Horas MTB.

El reconocido ciclista Andrey Amador dirá presente y regresa a una competencia de tipo CX por primera vez desde 2006.

"Es la primera vez que estaré en un CX después del año 2006, por lo que me dan muchas ganas. Además, como ya lo he mencionado anteriormente, el MTB siempre me gustó muchísimo y quiero hacerlo sin presión, disfrutando de cada momento”, afirmó Amador, quien viene de ganar la exigente prueba por etapas Titan Desert.

Amador afirmó que tras anunciar su retiro del ciclismo profesional, no se pone presión ni obligaciones.

"Simplemente estoy disfrutando un ciclismo que me encanta, el MTB. Además, me gusta mucho entrenar, estar en forma, por lo que si me motiva correr lo haré, pero en esta modalidad, alternándolo con otros proyectos que tengo a futuro", añadió.

El evento

El evento realizará de forma simultánea la Serie CR y las 12 horas.

Esta competencia se podrá disputar en formato individual, en parejas o en equipos de cuatro personas, según la categoría correspondiente.

Las categorías de competencia y costo de inscripción en este link y en este otro enlace.