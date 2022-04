Andrey Amador colaboró en gran etapa del INEOS en el Tour de Romandía

El ciclista costarricense Andrey Amador volvió a tener un gran carrera este jueves en la segunda etapa del Tour de Romandía.

Amador culminó los 179 kilómetros en la localidad de Echallens en el puesto 59 con el mismo tiempo del ganador, su compañero en el INEOS, Ethan Hayter (4:04:55).

En la clasificación general, Andrey ascendió tres puestos y ahora se ubica en el lugar número 56, a 2:01 del líder Rohan Dennis (8:34:43).



Este viernes, los pedalistas le harán frente a los 165 kilómetros en Valbroye.

Este es el calendario que le resta al evento:

Viernes 29 abril

Valbroye - Valbroye (165 kilómetros).

Sábado 30 abril

Aigle Zinal - Val d’Anniviers (181 kilómetros).

Domingo 4 mayo

Sede de la UCI (Aigle) - Villars (15,9 kms, CRI).

🗣️ "It’s probably my nicest win – the team took it on and to finish it off with a win is amazing."@ethan_hayter was quick to pay tribute to a committed team performance at #TDR2022 🤜🤛 pic.twitter.com/uGZb7NoLlP