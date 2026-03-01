Andrey Amador brinda sus primeras palabras tras su accidente

Tras sufrir un fuerte accidente el pasado 20 de febrero, el ciclista costarricense Andrey Amador habló este domingo por primera vez tras el incidente.

Mediante un video publicado por la cuenta de Instagram de su esposa Laura Segú, el deportista agradeció el apoyo de todos, visiblemente afectado desde una camilla, pues aún continúa con su proceso de rehabilitación.

“Estamos muy agradecidos a todos por las preocupaciones, por las buenas vibras. Aquí estamos recuperándonos, así que espero que podamos volver lo antes posible”, explicó el ciclista en declaraciones brindadas cerca del mediodía de este domingo.

Amador ratificó que comienza su proceso de recuperación, pero fiel a su estilo, aseguró que al menos lo hace con buena comida.

“Espero que podamos volver lo antes posible y qué mejor que recuperarse con buena comidita o lo levantan porque llegó nueva comidita”, explicó.

El ciclista sufrió una fuerte caída el pasado 20 de febrero al perder el control de su bicicleta y fue a dar a un lado de la carretera en el sector de Playa Bejuco, Parrita, cuando realizaba su primer entrenamiento como entrenador de la Selección de Ciclismo.

Esto le provocó ser trasladado de urgencia primero a la clínica del lugar, luego al Hospital Máx Terán de Quepos, para de ahí ser remitido a la capital, al Hospital Calderón Guardia.

Ahora el pedalista se encuentra en un centro médico privado iniciando su rehabilitación.







