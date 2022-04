Andrey Amador avivó la primera etapa del Tour de Romandía

El ciclista costarricense Andrey Amador fue protagonista este miércoles en la primera etapa del Tour de Romandía, luego del prólogo de este martes.

Amador avivó los 179 kilómetros de La Grande Béroche - Romont.

El tico ocupó este miércoles el puesto 63 a 1:28 del líder, Dylan Teuns (4:23:58).

Además, en la clasificación general, el costarricense del INEOS está en la casilla 59 a 2:01 del líder Rohan Dennis (4:29:48).

Los pedalistas se enfrentarán este jueves a 179 kilómetros en Echallens.



Este es el calendario que le resta al evento:

Jueves 28 abril

Echallens - Echallens (169 kilómetros).

Viernes 29 abril

Valbroye - Valbroye (165 kilómetros).

Sábado 30 abril

Aigle Zinal - Val d’Anniviers (181 kilómetros).

Domingo 4 mayo

Sede de la UCI (Aigle) - Villars (15,9 kms, CRI).

A stunning day at #TDR2022 😎



The Grenadiers are increasing the pace in the peloton to reel in the early break 👊 pic.twitter.com/Qq4Va14by3