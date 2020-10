El ciclista costarricense, Andrey Amador, confiesa que le habría gustado rendir mejor en el pasado Tour de Francia donde su equipo, Ineos Grenadiers, no pudo revalidar el título de Egan Bernal.



El tico asegura que las sensaciones en competencia no fueron las mejores a nivel grupal y que llegar con exceso de entrenamiento le pudo haber pasado la factura.

“Fue un Tour atípico y me quedé con el clavo metido de no hacerlo bien y en general para el equipo. No era buscar triunfos porque sé cuál es mi rol, tuve mucho dolor de piernas, cansancio, fatigado y al final no logré encontrarme. Pude pecar de haber llegado sobreentrenado”, destacó desde Andorra.

Amador señala que, en ocasiones, le toca tirar al lote en tramos de la competencia y cuando se le acaba la gasolina, despegar el pie del acelerador y recuperar para ser de utilidad al día siguiente.

“Si yo pudiera ir a ganar probablemente no me paren, pero si en la última subida de la etapa no voy a estar con el grupo de cabeza y no le voy a aportar a los líderes lo mejor es ir más tranquilo, esa es la función de un gregario”, explicó en entrevista para ‘Voz deportiva’ de Teletica.com

El ciclista se prepara ahora para la Vuelta a España, programada del 20 de octubre al domingo 8 de noviembre, la cual podría significar un bálsamo para el conjunto británico esta temporada.



“Esperamos ahora en La vuelta trabajar e intentar ganarla con algún compañero como Richard Carapaz. Vamos a ir con un equipo muy joven, diferente. Va a ser una Vuelta complicada con todo lo de la pandemia, hay incertidumbre con etapas importantes para nuestro equipo que podrían cancelarse ya que algunas subidas puede que estén nevadas”, agregó.

Observe la entrevista completa a continuación: