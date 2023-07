Adriana Rojas: "Si la edad fuera un límite, no estaría ganando una medalla en los Juegos"

Por José Fernando Araya | 16 de julio de 2023, 9:40 AM

Muchas veces, el ser humano suele ponerse límites. Excusas van y excusas vienen, pero cuando nuestra mente o cerebro nos sabotean a buscar obstáculos en cualquier meta, lo consiguen.

Por eso, muchas veces, más allá de su preparación, para un deportista de élite, la parte mental es la más importante de todas.

Adriana Rojas es una de las principales exponentes del ciclismo costarricense y, pese a que muchos critican sus 38 años, ella demuestra que sigue siendo la número uno del país y prueba de ello fue la medalla de plata conseguida en los recién finalizados Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Por si fuera poco, ella es la única tica que ha conseguido las dos plazas para los próximos Juegos Panamericanos de Santiago, Chile, que también serán en los últimos meses de este 2023.

Para Rojas, quien ya suma 25 años de practicar el ciclismo, la edad es solo un cúmulo de experiencias que lo ayudan a uno a ser mejor persona y atleta.

¿Cómo empezó esa pasión, Adriana?

-Vieras que aquí hubo un entrenador cerquita de mi casa, como a 25 metros, que fue el entrenador por muchos años del Comité Cantonal de Deportes de Cartago. Entonces me vio a mí andando en bici por arriba y por abajo y me preguntó que si yo quería ser parte del grupo de ellos. Y yo le dije que sí. Me dijo que él me veía que era muy buena y no sé qué, entonces desde ahí comencé a participar en Juegos Nacionales, luego fui a cinco Juegos Nacionales.

Él me decía que era muy buena, pero yo no tenía noción de que era buena ciclista. Y de verdad, mi primera carrera la gané, que fueron los Juegos Nacionales y desde ahí seguí, hasta que ya fui a cinco Nacionales y ya después pasé a ser ciclista de élite y me salieron patrocinadores y entré y ahí seguí.

¿Ahorita está completamente dedicada al ciclismo o usted tiene un trabajo además del deporte?

-Bueno, mirá, yo me dedico al ciclismo y gracias a Dios tengo patrocinadores para poder hacerlo de la mejor manera y actualmente mi equipo es el Team Bobby’s y ellos son los que me ayudan con todo el tema económico. Con el tema material, me ayuda la marca de bicicletas MMR y bueno, gracias a ellos actualmente estoy solo dedicada al deporte

Aun así, hay que darle tiempo a la familia. Le dedico mucho tiempo a mi mamá y a unos tíos mayores. Como dijo un atleta internacional: a veces el ser ciclista o el ser deportista no es solo hacer deporte en la mañana y ya, pues uno le dedica las 24 horas del día.

¿Qué conlleva esa dedicación de que el deporte va más allá de una prueba o evento y más bien se debe dedicar la vida casi que completa a él?

-Yo, de mi parte, este año voy a poder dedicarme al deporte. El día a día es entrenar y recuperarme y hacer cosas para mejorar al otro día y poder seguir así mis entrenos, para poder ser mejor cada día. O sea, es que es una dedicatoria de a veces de detalles que la gente desconoce, como una buena alimentación, tener un buen descanso, masajes o hasta tener bien pulida y preparada tu bicicleta.

Yo me dedico a tener esos detalles día con día. También yo me dedico mucho a cuidar a mi madre y para mí que ella esté bien es todo y eso hace que todo fluya.

¿Háblenos de su participación en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, donde fue la atleta tica y del ciclismo de montaña con más edad y aún así, consiguió una medalla de plata?

-Ya mi trayectoria deportiva es de muchos años y aún así sigo siendo seleccionada, que eso es un punto que a veces te dicen “ya no tiene edad”, “ya no puede ser seleccionar o “mejor hacer procesos con deportistas jóvenes”… Pero bueno, actualmente rindo y estoy rindiendo y el hecho que aún me pueden tomar en cuenta tanto la Federación como el Comité Olímpico, creo que eso es algo que yo les debo de agradecer a ellos, porque a veces no bastan los esfuerzos de uno. Y en este caso ellos me siguen tomando en cuenta y es algo que yo les agradezco, a pesar de que ya tengo muchísimos años de estar en el deporte.

Y sí, ahora ya fueron mis terceros Juegos y fui a Veracruz y obtuve medalla de bronce y ahora en estos en julio la medalla de plata.

¿Esa plata cerró prácticamente con el que casi prácticamente cerró el medallero para Costa Rica?

-Exacto cerramos nosotros y que bonita forma de cerrar que con una medalla al final. Pues sí, con cualquier medalla y para uno es de mucha satisfacción para el país, para el Comité Olímpico, para los Juegos e imagínate para mí, todavía con tantos años y poder ganar una medalla es algo que yo estoy súper feliz a la fecha.

¿Qué significa para usted esa medalla con ya con tantos años de carrera deportiva?

-Yo no tengo tantas palabras para poder explicar la alegría que yo siento. Fue como mi primera medalla que tal vez yo tuve en los Juegos Nacionales, todavía esto significa más porque cuando uno sabe el esfuerzo que ha hecho todo lo que hemos tenido que aguantar y los sacrificios que hemos tenido que hacer, ahora que puedo decir que se redoblan los esfuerzos, porque hay ciclistas con un talento y más jóvenes y a ahora con mis años me cuesta poder ganarles a ellos y entonces tengo que hacer casi que un doble esfuerzo para poder estar ahí con ellos y entonces vale muchísimo.

Para mí esta medalla vale más que muchísimas carreras que he podido ganar y me siento superfeliz de haberlo logrado.

¿Adriana qué opina de las personas que le dicen que la edad es un límite?

-Mirá, para mí no. Si hubiera sido un límite yo creo que no estaría haciendo lo que he hecho hoy (medalla de plata). Pero a veces la gente dice que sí es un límite, que ya uno ya tiene edad y que no puedes hacerlo de la misma manera, pero ellos sabrán porque lo dicen la verdad.

Pero para mí no ha sido un límite y no he hecho caso cuando me han dicho que si me voy a retirar, que si pienso seguir y que porque no hago otra cosa. Y yo simplemente digo: no, porque el ciclismo me apasiona, me gusta y es algo que lo llevo muchísimos años conmigo.

¿De quién ha recibido esas críticas?

-Mira muchísima gente. Me dicen que, si no puedo aportar ya que me aleje, sobre todo en el medio del ciclismo y gente que no conoce del ciclismo también me lo dicen es vacilón, porque gente que conoce el deporte sabe que existen deportistas, al menos en ciclismo, al menos en mujeres y ahí hay muchas mujeres de mucha edad que son buenísimas a nivel internacional.

A veces los años se vuelven un número y yo siento que lo que uno va acumulando no son años, son experiencias que te pueden ayudar a ser mejor.

Adriana me decía que redoblar el esfuerzo. ¿Cuál es la clave o qué tan importante tal vez sea la disciplina en ese esfuerzo de más que está realizando?

-Tengo que realizar más horas de entrenamiento para poder mantenerme en ese nivel de rendimiento que se necesita estar y quisiera estar más. Necesitamos más apoyo, por ejemplo no tenemos tantas competencias internacionales que necesitamos para poder ser mejor.

Entonces con mis entrenamientos de todos los días y más, más todo lo que conlleva durante el día, el descanso, la recuperación, la alimentación, sacrificios que a veces los amigos nos dicen vamos a tal lado y hay que decir que no y cosas así para poder estar lo mejor posible.

¿Qué viene ahora pensando que usted también consiguió la plaza para los próximos Juegos Panamericanos?

-Si bueno, te cuento que en abril fuimos al campeonato Panamericano que fue en Brasil, ahí logré la posición 11 y logré una plaza para los Juegos Panamericanos en Chile a finales de año.

Esa fue la primera plaza que logró tener para el país, ahora logré la segunda plaza para el país en los Centroamericanos e imagínate todo lo que se ha podido realizar.

¿Claramente se ve representando a Costa Rica en una de esas dos plazas?

-Ahora esperar a ser seleccionada, pero yo esperaría que me tomen en cuenta para estar en los Juegos Panamericanos, pues conseguí las dos plazas.

¿Y qué más viene?

-Estamos en espera que nos puedan ayudar para ir al Campeonato Mundial que será en agosto para ver si logramos conseguir la plaza para los Juegos Olímpicos, que es el único chance que nos queda.

¿Qué hace falta para que las nuevas generaciones del ciclismo sigan compitiendo a un nivel como el suyo, a nivel internacional y sigan dando resultados al país, pues usted sigue destacando por encima de ciclistas más jóvenes?