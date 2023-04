Acuerdo Microsoft-Activision: tres claves para entender su trascendencia

De concretarse, la compra de Activision Blizzard, el fabricante de juegos icónicos como "Call of Duty" y "Candy Crush", convertiría a Microsoft en la tercera compañía de videojuegos por facturación, solamente por detrás de Tencent y Sony.



El gigante chino Tencent reina tanto en Asia, el mercado más grande de la industria, como en el resto del mundo, gracias a sus inversiones. En particular, es dueño de Riot Games, detrás del éxito planetario "League of Legends", y tiene acciones en el estudio francés Ubisoft ("Assassin's Creed", "Just Dance"...) y Activision.



La japonesa Sony ha visto crecer la participación de sus consolas y videojuegos en sus ingresos. Las ventas de la última generación de PlayStation han superado las del Xbox de Microsoft.



Microsoft, por su parte, se ha expandido más allá de las consolas, en particular con la adquisición del estudio sueco Mojang, creador de "Minecraft" en 2014 y ZeniMax Media en 2020, detrás de franquicias como "Elder Scrolls" o "Fallout".



Guerra de caramelos