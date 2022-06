Rodrigo Chaves declina invitación de Qatar para ir al Mundial

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, declinó la invitación que recibió de Qatar para que participe de las actividades en la Copa del Mundo, que se realizará del 21 de noviembre al 18 de diciembre.

Chaves aseguró que le "hubiera encantado asistir", pero se quedará "jugando el partido que le toca jugar".

Esta declaración se da tras la invitación que le hizo el mandatario a los integrantes de la Selección Nacional este jueves a la Casa Presidencial.

"Voy a desviarme del protocolo porque siento emoción de tener la camiseta de la Sele y este par de zapatos (haciendo alusión a unas tenis de color rojo)... Tuvieron la enorme generosidad de invitarme, de parte del gobierno de Qatar, del emir y de las personas que mandan allá, que acompañe a la Selección, me hubiera encantado ir, pero yo creo que es mejor que yo les delegue eso a ellos y me quede en Costa Rica jugando el partido que me toca jugar", comentó Chaves.