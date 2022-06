Gerson Torres: "Nunca he jugado un Mundial y tengo la ilusión de hacerlo"

El volante Gerson Torres mostró su deseo de asistir a la Copa del Mundo Qatar 2022.

Torres explicó que su mayor ambición es visar el boleto este martes en el repechaje frente a Nueva Zelanda.

"Muchas gracias a la afición por el apoyo, nosotros vamos a luchar, es el partido de mi vida, nunca he jugado un Mundial y tengo la ilusión de hacerlo, jugar este repechaje es una ilusión, vamos a dejarlo todo en la cancha", comentó Torres.

​El extremo de la Sele indicó que la mayor responsabilidad en ataque pasará por los jugadores más habilidosos.

"Si los ofensivos andamos en buen nivel podemos hacer mucho daño, somos hábiles. Yo siempre he estado preparado, cuando me ha tocado titular lo he hecho de buena manera. Todos estamos listos. El técnico siempre nos da oportunidad de jugar a todos", añadió.