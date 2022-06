El curioso regalo que Luis Fernando Suárez le entregó a Rodrigo Chaves

Si hubo algo que acompañó al técnico de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez, en la eliminatoria mundialista fueron sus características tenis rojas. Por eso, el timonel le regaló unas al presidente Rodrigo Chaves.

Tanto Chaves como Signe Zeicate, Primera Dama, recibieron a los seleccionados este jueves en Casa Presidencial.

"Yo creo que es mejor que yo les delegue eso a ellos y me quede en Costa Rica jugando el partido que me toca jugar", pronunció el mandatario.

Además, Rodolfo Villalobos, presidente de la Fedefútbol, le entregó a la pareja presidencial una camiseta de La Sele.



Por su parte, Suárez afirmó que no tenía ningún discurso preparado para la ocasión.

"Lo que diga me va a salir del corazón. Señor Presidente, usted dirige un país de grandes hombres, este año lo comprobé, cuando uno intenta ser un seleccionador y lo que le dicen a uno es que debe escoger los de mayor talento, los que mejor están jugando y eso no es verdad... Seleccionar los mejores no es por talento, es por amor, cuando se representa un país", concluyó el DT.