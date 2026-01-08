TSE inicia este viernes con el primero de sus cuatro debates

El tradicional debate del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) iniciará este viernes con cinco de los 20 aspirantes a la Presidencia de la República.

El primero de cuatro actos, que tendrán lugar el Auditorio Francisco Sáenz Meza, en la sede central del TSE, arrancará a las 7 p. m. y se extenderá hasta las 9 p. m.

Ese día se verán las caras Wálter Hernández, Luz Mary Alpízar, Boris Molina, Natalia Díaz y Fernando Zamora.

Un día después, el sábado 10 y en el mismo horario, será el turno de Marco Rodríguez, David Hernández, Ana Virginia Calzada, Claudia Dobles y Fabricio Alvarado.

Para el domingo 11 están citados Ronny Castillo, Eliécer Feinzaig, Laura Fernández, José Aguilar y Claudio Alpízar.

Finalmente, el lunes 12 de enero se reunirán Álvaro Ramos, Douglas Caamaño, Luis Amador, Ariel Robles y Juan Carlos Hidalgo.

Los espacios televisivos serán divulgados por Canal 13, con retransmisión en Canal 1, Canal 15, Trivisión y el medio digital Despertar.cr. Además, estarán disponibles mediante Facebook Live en el perfil institucional y el canal oficial del TSE en YouTube.

El formato estará dividido en cuatro bloques temáticos, que abordarán asuntos de interés nacional como seguridad, salud, educación, empleo y costo de vida.

Además, está prevista una sección en la que cada candidatura podrá formular una pregunta directa a otra persona, bajo lineamientos previamente establecidos por el TSE y aceptados por todos.

El TSE precisó que, por haberse adaptado como un set televisivo, el auditorio permanecerá cerrado al público.