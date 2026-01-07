Ariel Robles dejará de cobrar salario en el Congreso para dedicarse a campaña electoral

El candidato presidencial del Frente Amplio, Ariel Robles, informó este miércoles que no cobrará el salario que recibe como diputado durante este mes de enero para dedicarse de lleno a la campaña electoral.

“En este momento, vamos a priorizar el trabajo de campaña, vamos a enfocarnos en la carrera presidencial y por eso vamos a renunciar al cobro de todas las dietas ni tampoco vamos a pedir permisos de ausencias”, detalló el candidato.

Según Robles, esa decisión también responde a la imposibilidad de asistir a Cuesta de Moras ante las obligaciones de su agenda como candidato, que incluye encuentros con sectores y visitas a las comunidades.

“Estamos recibiendo un gran apoyo y cariño y queremos retribuirlo con presencia y el tiempo para hablar de nuestras propuestas para un país mejor, el país que merecemos”, añadió.

Robles también insistió en que esa decisión, además, responde a la importancia que para él tienen las futuras elecciones.

“Tenemos que concentrarnos en el trabajo de campaña, esta es una de las elecciones más importantes que hemos tenido desde el nacimiento de la Segunda República.