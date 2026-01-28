Zarcero se consolida como destino clave del turismo de cercanía en Costa Rica

Autor: Kathleen Baker



Zarcero dejó de ser una simple parada en el mapa para consolidarse como un destino turístico atractivo tanto para visitantes nacionales como extranjeros. Su parque emblemático, reconocido por las esculturas en ciprés, y su clima fresco convierten a este cantón alajuelense en una opción ideal para el turismo de cercanía y los paseos de un día.



El parque de Zarcero es uno de los espacios más fotografiados de la zona alta del país y funciona como un museo vivo al aire libre, donde el arte y la naturaleza se entrelazan. A pocos metros, la iglesia de San Rafael resguarda una de las joyas del arte religioso local, reconocida por sus murales internos.



Pero Zarcero va más allá de su imagen pintoresca. El cantón ofrece una experiencia que combina el aroma del ciprés con el sabor de algunos de los productos lácteos más representativos del país. La ruta gastronómica es una parada obligatoria para quienes visitan la zona, con opciones como tortillas aliñadas, queso palmito y natilla artesanal.



El éxito turístico de Zarcero se sustenta en su modelo de turismo de cercanía. Aquí, el atractivo no radica en grandes hoteles, sino en la calidez de su gente y en la posibilidad de adquirir productos directamente del agricultor, fortaleciendo la economía local.



Además, el agroturismo cobra protagonismo como una forma de conectar al visitante con la tierra y con paisajes que evocan postales europeas. En un país que recibe más de dos millones de turistas al año, Zarcero demuestra que la identidad, la gastronomía y el cuidado de sus espacios públicos pueden conquistar a quienes buscan experiencias auténticas.

