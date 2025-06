¿Ya pasó medio año y no ha ahorrado nada? Aún está a tiempo de empezar desde cero

Ya transcurrió la primera mitad del 2025 y, con ella, se pone a prueba el cumplimiento de los propósitos de año nuevo. Según un estudio de la Universidad de Scranton, en Pensilvania, 9 de cada 10 personas fracasan en esas metas, y una de las más comunes es ahorrar.



La situación económica lo explica: de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares del INEC, solo 2 de cada 10 hogares en Costa Rica logran ahorrar. Sin embargo, los expertos insisten en que no importa si se ahorra mucho o poco, lo importante es empezar.



Por ejemplo, Ligia Vargas separa ₡5.000 cada quincena. Si usted hiciera lo mismo a partir de ahora, podría llegar a diciembre con ₡55.000 que antes no tenía.



Isabel Matamoros ahorra ₡40.000 mensuales. Si mantiene ese ritmo durante los próximos seis meses, sumará ₡240.000 para fin de año.



Y doña Dora Baltodano guarda ₡24.000 cada mes. Si alguien comenzara hoy a hacer lo mismo, terminaría el año con ₡144.000.



Claro está, no todas las familias están en condiciones de hacerlo. Según Josué Rodríguez, de la empresa Sirú Financiera, gran parte del ingreso mensual se destina a necesidades básicas.



“Algunas estimaciones aseguran que las familias destinan un 40% para canasta básica y a veces otro 40% para la vivienda. Estamos hablando que para lo básico se nos van 80 de cada 100 colones que recibimos”, explicó.

Aun así, los testimonios muestran que, con metas realistas, es posible empezar a construir un fondo.



