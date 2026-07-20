¿Volver al efectivo? Monitoreo de SINPE Móvil genera dudas entre usuarios y comercios

Un número de teléfono basta hoy para pagar un café, hacer una compra o cancelar un servicio en Costa Rica. El crecimiento de SINPE Móvil transformó la forma en que los costarricenses realizan sus pagos y consolidó a esta plataforma como uno de los medios electrónicos más utilizados del país.

Sin embargo, el anuncio del Ministerio de Hacienda sobre el monitoreo de algunos números de SINPE Móvil utilizados para actividades comerciales abrió un debate entre usuarios y comerciantes, quienes incluso analizan la posibilidad de volver a utilizar más efectivo por temor a una eventual fiscalización (ver video adjunto).

El cambio hacia los pagos digitales continúa acelerándose. Durante 2024, SINPE Móvil registró cerca de 650 millones de transferencias y, en lo que va de 2025, ya movilizó más de ₡12 billones, según datos del Banco Central de Costa Rica. Esto equivale a una transacción aproximadamente cada 0,05 segundos.

En los comercios, recibir pagos mediante SINPE Móvil ya forma parte de la rutina diaria y, en muchos casos, es el método preferido por los clientes debido a su rapidez y facilidad.

El crecimiento de estas operaciones también impulsó un mayor control por parte de las autoridades. Hacienda asegura que el objetivo es fortalecer la trazabilidad de las actividades económicas y combatir la evasión fiscal cuando los pagos electrónicos corresponden a actividades comerciales.

La medida ha generado dudas entre la población sobre el alcance de ese monitoreo. Especialistas aclaran que el Ministerio no revisará cada transferencia realizada entre personas, sino que enfocará sus análisis en aquellos números que presenten características propias de una actividad comercial.

De acuerdo con Hacienda, se analizarán los números de SINPE Móvil que reciban más de 100 transacciones mensuales, ya que podrían estar vinculados con negocios que no estén cumpliendo con sus obligaciones tributarias.

Mientras tanto, algunos usuarios consideran utilizar nuevamente efectivo para determinadas compras. No obstante, esta opción sigue siendo minoritaria. Según un estudio de McKinsey & Company, únicamente dos de cada diez costarricenses prefieren pagar en efectivo, lo que ubica al país como el tercero de América Latina con menor uso de dinero físico, solo por detrás de Chile y Argentina.