Vivir con 82 mil colones al mes: la dura realidad de adultos mayores en Costa Rica

Ser adulto mayor en Costa Rica puede representar una dura lucha por la supervivencia. Así lo evidencian los casos de doña Rita Sandoval y doña Xinia Gómez.



Doña Rita vive en Cartago con su esposo. Ambos reciben una pensión de ₡200.000 al mes, una cantidad que apenas les alcanza para cubrir sus necesidades básicas.

“Nosotros hacemos un presupuesto y procuramos no gastar de más, a veces nos damos un gustito”, dijo Sandoval.



En el caso de doña Xinia, quien reside en Tres Ríos, la situación es más difícil. No tiene pensión y su único ingreso es un fondo del Régimen No Contributivo: ₡82.000 mensuales.

“Es difícil, pero uno trata de acomodarse, primero pago todos los recibos y ya después compro la comidita”, explicó. Además, cuida a su nieta.



En el país, 240.000 adultos mayores cuentan con una pensión. Otros 92.000 sobreviven con el fondo del Régimen No Contributivo. Esto deja a 214.000 personas mayores sin ningún ingreso fijo.



Las mujeres amas de casa figuran entre las más vulnerables, ya que al no cotizar, dependen económicamente de sus parejas y enfrentan un alto riesgo de pobreza al llegar a la vejez.



“Hemos visto que la brecha de hogares en pobreza y pobreza extrema viene en crecimiento y podría agravarse en los próximos años en el caso de los adultos mayores”, advirtió Agustín Gómez, investigador del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica.



Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para el año 2050, la población adulta mayor se triplicará y superará el millón de personas.



