Vigile de cerca los productos que le colocan en las uñas: aquí le decimos por qué

Periodista: Berny Jiménez.



Pestañas, extensiones de cabello y uñas, para algunas mujeres la belleza está acompañada de este tipo de adornos que se colocan con pegamentos líquidos, en gel y adhesivos; pero ¿usted sabe qué es lo que le ponen en las manos?



“No siempre lo barato sale caro”, asegura Reina Sánchez, quien junto a su hija buscan precios cómodos a la hora de hacerse una manicura.

En el mercado, el valor de este procedimiento ronda los ¢20 mil, pero cuidado porque las promociones muchas veces no están acompañadas de productos de calidad.



“Al salón llegan clientas con reacciones alérgicas, hongos y hasta desgaste de uñas, no solo por mala calidad de productos, sino por una mala técnica”, nos cuenta Yajaira Mora, experta en uñas.



Cianocrilato, acrilatos y formadehído son algunas de estas sustancias contenidas en los pegamentos, y si hablamos de los removedores, la acetona no se queda atrás: “No hay que satanizar estas sustancias, pero sí vigilar sus concentraciones, ya que algunas de estas pueden provocar cáncer a una alta exposición”, afirma Ariel Alfaro, regente químico de la Universidad de Costa Rica.



Por eso no solo esté alerta de quién le pone las uñas, sino de qué productos utilizan para quitárselas, para evitar que un chineo se convierta en un disgusto que le puede durar varios meses.