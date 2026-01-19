Video: Delegación policial en Poás tenía cámara oculta en baño de mujeres

Un escándalo sacude la delegación de Fuerza Pública en Poás de Alajuela: una oficial denunció que en el baño de mujeres había una cámara oculta en un trapo de limpiar.



Se desconoce si el dispositivo contiene grabación de las oficiales que utilizan el servicio sanitario femenino, pero ya varias de ellas se presentaron ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para interponer la denuncia (ver video adjunto).



Calle 7 Informativo entró al baño de la sede policial y como se puede apreciar en las imágenes, es un lugar que cuenta con una ducha expuesta y un inodoro, por lo que la grabación violentaría totalmente la intimidad de las policías que lo utilizan.



“Estoy que me lleva el diablo, vea comandante, eso es una cámara en el baño de mujeres que estaba escondida”, dijo una oficial en un video al que el programa de Teletica tuvo acceso y en el que se le notificaba al jefe de la delegación sobre el dispositivo.



La denuncia se interpuso el pasado domingo ante el Organismo de Investigación Judicial para determinar el grado de violencia contra la intimidad que se realizó, mientras tanto en la delegación, el comandante Carlos León dice que se le está dando todo el apoyo judicial y psicológico a las funcionarias que se sienten vulneradas con esta cámara.



Mientras tanto, diferentes grupos ya reaccionaron a la noticia y piden justicia pronta en la investigación que afectaría a las oficiales.



“Se estaría violentando el artículo 198 de nuestro Código Penal que establece la prohibición de captar imágenes de las personas sin su consentimiento”, explicó Benjamín Sevilla, asesor sindical ANEP-Fuerza Pública.



La delegación es nueva y recientemente se trasladó para una zona más alejada del centro de Poás. De momento, los altos mandos de la Dirección Regional de Alajuela no se refieren al caso pese a que solicitamos una entrevista, pero el expediente ya está abierto en el OIJ.