Viajar con solo una mochila es la nueva estrategia para ahorrar en vuelos

“Más mochila que cuerpo”. Lo que inició como una frase viral, ahora se consolida como una estrategia real para ahorrar dinero al momento de viajar. Un equipo de Calle 7 Informativo (C7I) comprobó esta tendencia durante una visita a las afueras del aeropuerto Juan Santamaría.

En apenas cinco minutos, las cámaras del programa captaron a 11 personas viajando solo con su mochila o “artículo personal”, sin llevar equipaje adicional. Entre ellas estaba la familia Calvo, quienes se disponían a volar hacia México con una única mochila cada uno, la cual llevarían dentro del avión sin costo adicional.



Don Junior Rojas, quien viaja junto a la familia, explicó que tomaron esta decisión por razones económicas y por la sorprendente capacidad de estos bolsos. En cada mochila, lograron empacar:



– Tres camisas.

– Dos pantalonetas.

– Un pantalón.

– Un abrigo.

– Cinco cambios de ropa interior.

– Cuatro pares de medias.

– Artículos de higiene personal.



Este tipo de mochilas, diseñadas con tecnología que maximiza el espacio, se han vuelto una alternativa atractiva frente a las tarifas cada vez más altas por equipaje documentado. Incluso la aerolínea Southwest, antes conocida por no cobrar por maletas, anunció recientemente que comenzará a cobrar $35 por maleta, según informó en un comunicado oficial.



En respuesta, muchos pasajeros optan por reducir su equipaje al mínimo. “Yo no pago tanto por una maleta”, expresó Kattia Calvo, usuaria que representa a muchos otros viajeros que hoy priorizan la economía sobre la comodidad.



Según la aerolínea Avianca, el “artículo personal” se define como un bolso, mochila o pañalera cuyas dimensiones no superen los 45 cm de alto, 35 cm de largo y 20 cm de ancho. Este debe colocarse debajo del asiento delantero, y es gratuito en la mayoría de aerolíneas.



Esta medida, cada vez más aprovechada, permite que los viajeros esquiven cargos extra y viajen con ligereza e ingenio. La tendencia es clara: menos maletas, más mochilas.



Repase la información completa en el reportaje que aparece en la portada de este texto.