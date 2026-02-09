Vecino de Pérez Zeledón fue declarado muerto por error: conozca su historia

Periodista: Pablo Campos.

Higinio Sobalbarro tiene 67 años, es vecino de Pérez Zeledón y padece una cardiopatía. Aunque está con vida, en los registros de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) figuraba como fallecido.



El adulto mayor estuvo internado en el Hospital Fernando Escalante Pradilla, en Pérez Zeledón, entre el 20 y el 31 de diciembre del año pasado. Ese último día se le dio de alta y regresó a su casa, ubicada en barrio Los Ángeles.

“A mí me extraña, porque siempre que a uno le dan la salida, en el hospital, cuando está internado, yo estaba en el segundo piso del hospital y a uno lo bajan con una enfermera, para todo el papeleo. La enfermera agarra la cédula y lo presenta abajo, donde uno tiene que cambiarse de ropa y todo, y firma la salida”, dijo el afectado.

Once días después, una supuesta llamada del hospital a una de sus hermanas, a las 3 a. m., la descompensó por completo: a la señora le indicaron que su hermano había fallecido, pese a que había salido del centro médico hacía casi dos semanas.

La misma noticia la recibió la exesposa de don Higinio, tal como consta en la denuncia interpuesta por este adulto mayor contra el centro médico de la CCSS.

“Imagínese la impresión de que le digan: está muerto, que no aparece en el Registro, no aparece en ningún lado”, añadió.

El 12 de enero, el asegurado acudió al Hospital de Pérez Zeledón para una cita médica de control; sin embargo, le negaron la atención, debido a que en el sistema aparecía como muerto. El problema más grave llegó después, cuando el único ingreso económico de don Higinio quedó frenado: no pudo recibir su pensión.

“Yo empecé a preocuparme porque yo vivo de una pensión pequeña y apenas me alcanza para comer”, confesó don Higinio.



Error registrado ante el TSE

Calle 7 Informativo confirmó que en el Registro Civil del Tribunal Supremo de Elecciones este ciudadano de oro también figuraba como fallecido, tal y como se muestra en el certificado digital de la institución; un error que, posteriormente, fue corregido.



¿Qué fue lo que ocurrió? El TSE respondió lo siguiente:

“El día 30 de diciembre de 2025, a las 08:20 p. m., el médico de apellido Castro, declaró por error la defunción del señor Higinio Noel Sobalbarro. El día 12 de enero de 2026 (13 días después), a las 03:01 p. m., mediante correo electrónico, el médico hizo la solicitud de reversión de dicha defunción ante la Sección de Inscripciones del Registro Civil. El día 13 de enero de 2026 se tramitó lo correspondiente a lo interno del Registro Civil, de manera tal que ese mismo día se eliminó la defunción inscrita erróneamente del señor Noel Sobalbarro.

“Este tipo de inconvenientes se presentan con frecuencia, por errores de parte de los médicos al momento de digitar el número de cédula que sea correspondiente a la persona difunta. De parte del Registro Civil, tan pronto se comunica la situación de parte de los médicos, se gestiona lo correspondiente para subsanarlo con la mayor celeridad posible y así evitar mayores inconvenientes a las personas afectadas”, detalló Luis Bolaños, director general del Registro Civil.



El programa de Teletica también pidió explicaciones sobre el caso al Hospital Escalante Pradilla, mediante un correo electrónico el viernes anterior. Por el momento, se está a la espera de una respuesta.