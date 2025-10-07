Vecina de Desamparados instaló cámara para vigilar río y alertar peligro de inundación

Con la experiencia de haber perdido todo a causa de una inundación, Aideé Narváez, vecina de barrio San José de Desamparados, vive en constante vigilancia del río Cucubres, el mismo que hace tres años se salió de su cauce y afectó gravemente su vivienda.



Narváez, quien conversó con el programa Calle 7 Informativo, decidió instalar cámaras de seguridad alrededor de su casa, pero una en específico está direccionada hacia el río, con el fin de monitorear su comportamiento durante las lluvias.

Según explicó, esta medida le permite alertar a tiempo a sus vecinos ante una posible crecida.

“Es horrible cuando se es víctima de una inundación y siempre uno está pendiente de la crecida del río porque es terrible perder todas las cosas y uno no sabe en qué momento las va a volver a recuperar”, comentó Narváez.

La vecina aseguró que con el paso del tiempo ha aprendido a identificar el punto exacto en el que el río comienza a salirse.

“El río llega a un punto que yo tengo identificado de cuando está a punto a salirse, y es increíble cómo se ve cuando está a punto de provocar un desastre, porque si se sale inunda todo.

“Cuando empieza a llover, prendo el televisor y superviso el nivel del río para avisar a los vecinos”, agregó Narváez.

Esta josefina recuerda que la prevención se ha vuelto una necesidad para quienes viven cerca del cauce del río y ahora, de manera constante en esta en temporada de lluvias, mantiene una rutina de vigilancia diaria.

