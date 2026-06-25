Vacaciones más cortas y menos frecuentes: el efecto del costo de vida en familias ticas

Salir de vacaciones sigue siendo una de las actividades preferidas de los hogares costarricenses; no obstante, el principal desafío ya no es elegir el destino, sino contar con los recursos económicos para llegar a él.

El aumento sostenido en los precios del combustible, la alimentación, el hospedaje y las actividades recreativas ha obligado a muchas familias a planificar con mayor detalle sus salidas o, en los casos más extremos, a reducir la frecuencia con la que viajan.

Así lo reflejan los datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), que indican que los hogares costarricenses pasaron de realizar un promedio de cinco paseos al año a apenas tres.

Para entender la magnitud del impacto, basta con calcular el costo aproximado de un viaje de fin de semana para una familia de cuatro personas: unos ₡25.000 en combustible o transporte, cerca de ₡40.000 en alimentación, alrededor de ₡60.000 en hospedaje y aproximadamente ₡20.000 en entradas o actividades recreativas. El total ronda los ₡145.000. Según el ICT, un viaje dentro del país puede costar entre ₡188.000 y ₡212.000 por hogar, dependiendo del destino y las actividades elegidas.

Ante ese panorama, muchas familias optan por paseos de un solo día o por explorar destinos más cercanos a sus comunidades. Las playas continúan siendo el lugar favorito de los costarricenses, aunque los ríos, montañas, pozas y parques nacionales han ganado popularidad como alternativas de menor costo.

"Las familias prefieren vacacionar un día para no pagar hospedajes", explicó el economista Leiner Vargas.

La tendencia refleja un cambio profundo en los hábitos de recreación de los hogares. Los viajes son hoy menos frecuentes, más cortos y planificados con mayor cuidado, en un contexto donde el presupuesto familiar determina, antes que cualquier otro factor, el destino al que se puede llegar.

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