Vacacionar fuera o dentro de Costa Rica: ¿cuánto cuesta realmente viajar?

Salir del país durante las vacaciones se ha convertido en una opción cada vez más común para los costarricenses, quienes aprovechan los días libres para viajar en familia, con amigos o incluso solos (ver video adjunto).

Sin embargo, antes de hacer las maletas surge una pregunta clave: ¿cuánto dinero se necesita realmente para vacacionar?

Un ejemplo reciente del aumento en los viajes internacionales se registró entre el 4 y el 19 de julio, periodo en el que más de 95 mil costarricenses salieron del país, según datos de Migración y Extranjería. Esto representa un promedio diario de miles de personas que decidieron aprovechar las vacaciones de mitad de año para visitar otros destinos.

Pero viajar al extranjero no siempre significa una diferencia abismal frente a vacacionar dentro de Costa Rica. El costo depende de factores como el destino, la temporada, el tipo de hospedaje, el transporte y las actividades elegidas.

Por ejemplo, un viaje de cinco días a Miami, que incluya boleto aéreo, hospedaje, alimentación, transporte y algunas actividades turísticas, puede representar una inversión que ronda entre ₡610 mil y ₡865 mil por persona. Mientras tanto, una estadía de cinco días en Jacó, considerando transporte desde San José, hospedaje, alimentación y actividades recreativas, puede ubicarse entre ₡280 mil y ₡480 mil por persona.

Aunque existe una diferencia entre ambos destinos, quienes prefieren vacacionar dentro del país aseguran que los precios de los servicios turísticos nacionales también han aumentado.

Especialistas recomiendan planificar con anticipación, comparar opciones, aprovechar promociones y establecer un presupuesto antes de viajar para evitar que las vacaciones se conviertan en una deuda.



