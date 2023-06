Usuarios se alejan de cajeros automáticos por temor a ser asaltados

30 de junio de 2023, 15:22 PM

Por David Sibaja.



Una vez al mes, Ana Jiménez visita el cajero automático; bueno, en esta ocasión fue tres veces porque necesita efectivo para unos trabajos que se están haciendo en su casa, pero evita hacerlo muy seguido.



“Cada mes, generalmente, lo uso; pero, como ahorita estoy haciendo un trabajo en la casa, tengo que venir: ayer vine y hoy tuve que venir de nuevo a sacar de mis ahorros. Generalmente, vengo solo una vez al mes”, manifestó la vecina de Escazú.



Al igual que ella, a Mario Mena no le gusta ir al cajero, en especial por el peligro que representa en estos tiempos.



“El cajero lo uso de vez en cuando, no lo uso mucho y, a veces, casi paga uno mejor con tarjeta en negocios y todo eso, porque ahora usted se mete a un cajero y cuando se percata lo asaltan”, indicó.



El caso de ellos no es aislado, hoy la constante es ver los cajeros automáticos vacíos; de hecho, mientras hace unos años se hacían hasta 200 retiros por persona cada año, en 2022, según el Banco Central, solo se dieron 16 retiros por ciudadano: hablamos de uno cada 22 días, en promedio; pero, por el contrario, se hicieron 261 pagos electrónicos.



“Nos pagan la planilla en el sistema financiero formal, recibimos las pensiones y las incapacidades de la CCSS a través de las transferencias electrónicas; pagamos nuestros préstamos, ya sean de entidades financieras o comercios, a través de transferencias electrónicas. Para todos estos canales de servicios, las transferencias han sido útiles”, explicó Ana María Cerdas, del Departamento Nacional de Pago Electrónico del Banco Central de Costa Rica.



La política del Central es reducir el uso de efectivo al máximo y parece ser que también es la de muchos ciudadanos.



En materia de seguridad, los cajeros son los sitios de mayor oportunidad para los delincuentes por errores que cometen los usuarios a la hora de sacar dinero.



Hace ocho años se hicieron 150 millones de retiros en cajeros automáticos, el año pasado esa cifra bajó a 80 millones, es decir, casi dos usos por mes por cada ciudadano.