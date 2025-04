Uso excesivo de audífonos con cancelación de ruido puede generar sordera

Joseph Yanicelly caminaba por San José, escuchando música con sus audífonos. A pesar del ritmo caótico de la ciudad, él no escuchaba mucho de su entorno. Tenía activada la opción “cancelación de ruido” en sus auriculares.



“Me gusta, así puedo oír mejor la música”, detalló, muy puntualmente, el joven.



Parece estar de moda utilizar esta opción en los audífonos. Calle 7 Informativo no solo conversó con Joseph, sino que también pudo evidenciar cuantas personas utilizaban estos audífonos durante la cotidianidad (ver nota completa en el video adjunto).



Incluso algunas tiendas tecnológicas así nos los confirmaron por las preferencias de los clientes a la hora de comprar audífonos.



“Tener un audífono en la tienda y que en su caja indique que cuentan con cancelación de ruido es, prácticamente, una venta asegurada”, contó la administradora de la tienda SofiTech, Axel Vallecillo.



La tecnología de la cancelación de ruido no es nueva, de hecho, los primeros auriculares con esta funcionalidad salieron a la venta en 1989 patentados por BOSE, según la propia compañía de multimedia.



Con los años esta tecnología creció hasta el punto de que se volvió accesible para las otras personas. Inhibe el sonido de su alrededor.



Pero ¿son dañinos?



Los más jóvenes, sobre todo, podrían desarrollar el llamado Trastorno del Procesamiento Auditivo (TPA) si utilizan auriculares con cancelación de ruido con mucha frecuencia y durante largos periodos de tiempo.



Una alteración de la conexión sináptica provoca que el cerebro no pueda procesar correctamente la información acústica, explicó la doctora Christine Schmitz-Salue, especialista en Foniatría y Audiología Pediátrica, en una entrevista con el medio alemán, DW.