Usar el celular como GPS mientras maneja también puede costarle una multa en Costa Rica

¿Podría manejar sin Waze o Google Maps? Para muchos conductores, la respuesta parece ser no. En Costa Rica, más de 650.000 personas utilizan Waze para movilizarse, mientras que, únicamente en la Gran Área Metropolitana, se contabilizan más de 500.000 usuarios activos mensuales.

El debate sobre el uso de estas aplicaciones cobró relevancia luego de que autoridades del Estado de México recordaran a los conductores que podrían recibir multas por manipular el celular mientras manejan, incluso cuando se utiliza como GPS.

¿Qué ocurre en Costa Rica? La Policía de Tránsito advierte que manipular el teléfono celular mientras se conduce es motivo de sanción económica y representa uno de los principales factores de distracción al volante. Las autoridades aclaran que este tipo de infracción aplica cuando el conductor utiliza el dispositivo de forma manual mientras el vehículo está en movimiento.

La costumbre de movilizarse con aplicaciones de navegación ha llevado a que muchos conductores dependan completamente de ellas para llegar a sus destinos. Incluso, algunos reconocen que tendrían serias dificultades para desplazarse sin la asistencia de Waze o Google Maps.

Especialistas en seguridad vial también manifiestan preocupación por el incremento de pantallas dentro de los vehículos y la cantidad de información y notificaciones que reciben los conductores mientras circulan. Daniel Coen, experto en conducción, advierte que la distracción al volante continúa siendo uno de los mayores riesgos en carretera.

Las cifras respaldan esa preocupación: durante el último año se registraron 46.949 accidentes de tránsito en el país, y entre enero y abril del 2026 ya se contabilizan 27.138 accidentes atendidos por las autoridades. Entre las principales causas figuran el exceso de velocidad, los adelantamientos indebidos y la distracción provocada por el uso del celular.

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