Usar colas de cabello muy talladas puede generar migrañas, según estudio

Periodista: Rubén McAdam.



Un estudio determinó que existe una relación directa entre el uso excesivo de colas en el cabello con la migraña y el dolor de cabeza.

El análisis realizado por la Clínica de la Migraña de Londres y publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina indicó que la mitad de las mujeres sufrió dolor de cabeza “por llevar una cola de caballo. En 10 de ellas, el dolor se produjo solo en el lugar de la goma del pelo, mientras que en otras se extendió hacia delante, hasta el vértice o las sienes”.



El popular clean look es una tendencia en redes sociales que fomenta un estilo donde las mujeres usan el cabello con colas muy talladas y con grandes cantidades de cera o fijador. En la casa de la joven Génesis Valverde la conocen muy bien.



“Yo, normalmente, sí lo práctico. Incluso, hasta mis sobrinas también lo practican y eso que son niñas de 11,12 años. Pero claro que da dolor de cabeza, lo puedo decir porque yo, cuando me tallo el pelo, me duele la cabeza al ratito. Pero la belleza cuesta”, comentó Valverde entre risas.



Esta tendencia se popularizó en redes sociales desde el 2023 con el movimiento del cuidado de la piel, según metadatos de TikTok.

¡Cuidado!

Usar colas en el cabello tan talladas generan estos efectos negativos, según la dermatóloga Vanina Gegdysman.



“Imagínate tener una tela. Vos tirás y tirás la tela: se termina deshilachando. En el folículo puede ocurrir lo mismo”, explicó la especialista.



Todos los días se incapacitan, al menos, 82 personas por dolor de cabeza: siete de cada 10 son mujeres, según la Caja Costarricense de Seguro Social.

Además del clean look, hay otros desencadenantes de migrañas, según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos de los Estados Unidos:

El estrés​.

Las hormonas.

Lo que se come.

Las horas de comida.

Lo que se bebe.

El clima.

Su sueño.

Su entorno.

El uso excesivo de medicamentos.

El tabaco.

¿Entonces como solucionamos esto? Lo ideal es no usar las colas tan talladas. No abuse de este popular estilo, recomienda esta institución.

Además, si padece de dolores de cabeza constantes, visite a su médico cuanto antes para realizarse una revisión.