¿Usa secadora o plancha? Cuidado, estos errores comunes pueden costarle la vida

Muchas personas comienzan su día con una rutina aparentemente inofensiva: secarse o plancharse el cabello. Sin embargo, lo que parece un hábito cotidiano puede convertirse en una situación de alto riesgo si no se toman las precauciones necesarias.



En Costa Rica, un incidente reciente en San Carlos encendió las alertas. Autoridades de la Cruz Roja reportaron un caso en el que el uso indebido de estos aparatos derivó en una emergencia eléctrica.



De acuerdo con los especialistas, utilizar planchas o secadoras cerca del agua incrementa significativamente el peligro. Esto se debe a que el agua actúa como conductor de electricidad, facilitando que la corriente atraviese el cuerpo, especialmente si la persona está descalza o en contacto con superficies húmedas (ver video adjunto).



Pero el riesgo no se limita únicamente al agua. Expertos advierten que factores como cables en mal estado, sobrecargas eléctricas o fallas internas pueden provocar desde cortocircuitos hasta explosiones de estos dispositivos.



Las cifras reflejan la gravedad del problema. En lo que va del año, la Cruz Roja ha atendido aproximadamente a 10 personas en condición crítica por descargas eléctricas, mientras que otras nueve han fallecido por esta causa. A pesar de estos datos, persiste la duda sobre el nivel de precaución que tienen los usuarios al manipular estos aparatos en el hogar.



Ante este panorama, las autoridades recomiendan:

Evitar el uso de secadoras y planchas en el baño.

​Desconectar los dispositivos inmediatamente después de utilizarlos.

Revisar periódicamente el estado de los cables.

No manipular aparatos eléctricos durante tormentas.

El llamado es claro: un descuido puede tener consecuencias fatales. La prevención sigue siendo la mejor herramienta para evitar tragedias domésticas.