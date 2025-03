“Tu cara ya no me suena”: Tendencia busca frenar cirugías estéticas irregulares

¿Alguna vez le ha ocurrido que se encuentra con un conocido y, de repente, su rostro ya no le resulta tan familiar? Detrás de este fenómeno, a menudo, se esconden una serie de cirugías estéticas, en ocasiones tantas, que, como dice una campaña en España, “Tu cara ya no me suena”.



A nivel mundial, cientos de famosos han pasado por el quirófano con resultados negativos, lo que los ha colocado en el ojo de la crítica. En nuestro país, lamentablemente, no estamos exentos de correr ese riesgo.



Es importante destacar que en Costa Rica solo hay 50 médicos cirujanos plásticos inscritos ante el Colegio de Médicos. Esto significa que muchas de las promociones que encuentra en Internet podrían provenir de médicos sin la experiencia adecuada (ver nota completa en el video adjunto).

“No tienen la formación adecuada, van y hacen un cursillo de 15 días en Sudamérica, se compran una máquina de liposucción y cánulas, y ya se anuncian como expertos en liposucción”, criticó Ronald Pino, presidente de la Asociación de Médicos Especialistas en Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética.

Otro punto a considerar es que, aunque algunos tratamientos sean promocionados como “no invasivos”, podrían ocasionar secuelas graves en el rostro y el cuerpo. De hecho, muchos de estos casos terminan siendo atendidos por la Caja Costarricense de Seguro Social. El año pasado, por ejemplo, el Hospital Calderón Guardia realizó 986 cirugías reconstructivas, el Hospital San Juan de Dios 1.908 y el Hospital México 811, siendo estos los centros de salud con mayor número de casos en sus quirófanos.

“Muchas veces lo que hacen es deformar a las personas. Es muy común ver en la calle a gente con labios desmesuradamente grandes y totalmente asimétricos, con inyecciones en los pómulos, con el rostro deformado. Esto sucede porque abusan de esos procedimientos”, concluyó Pino.

Si desea asegurarse de que la clínica que le ofrece un superdescuento en liposucción, levantamiento de párpados o reducción de papada cuente con profesionales capacitados, puede ingresar a www.amecpre.com, donde encontrará la lista de cirujanos plásticos certificados en el país.