Tres de cada 10 asegurados nunca retiran sus medicamentos

Periodista: Joshua Quesada.



El Área de Salud de Heredia – Cubujuquí atiende a 105.000 personas todos los días.

Entre los usuarios, una de las molestias más grandes es la del tiempo de espera por los medicamentos, así lo ratifica María Eugenia Villalobos, quien reconoce que ella “siempre viene porque los necesita”.



A esta asegurada no le importa esperar hasta tres horas para regresar a casa con su tratamiento; sin embargo, miles de usuarios deciden no hacerlo. Solo en este centro médico, 8.500 personas al mes, es decir, 283 al día, no recogen sus medicinas después de consultar.



Entre más pacientes cometan esta falta, la lista de entrega tiende a crecer; por eso, muchas veces el servicio no es el mejor.

“Que yo tenga que invertir tiempo de funcionarios en preparar medicamentos que los pacientes no retiran, eso empeora el tiempo de espera de la persona que sí va a venir a retirar, porque para una persona que retira o una que no retira, el proceso es el mismo”, explicó Priscilla Víquez, directora del Área de Salud Heredia – Cubujuquí.

El tiempo de espera es uno de los cuestionamientos de los asegurados, principalmente si son adultos mayores o tienen problemas que generan mucho dolor, ya que esperar tres horas para la entrega significa un tiempo muerto para ellos.



Este problema también impacta a la mayoría de los centros de salud, puesto que la Caja registra que tres de cada 10 recetas no se recogen.