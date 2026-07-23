Torres de apartamentos ganan terreno frente a las casas en Costa Rica

Las torres de apartamentos se consolidan como una de las principales tendencias del mercado inmobiliario costarricense. Según datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), entre 2021 y 2025 se registraron 176 proyectos de edificios de cinco o más niveles.

De ese total, 43 corresponden a torres de más de 15 pisos. Además, actualmente seis grandes desarrollos avanzan en la provincia de San José y, una vez finalizados, incorporarán 1.279 apartamentos y penthouses al mercado (ver video adjunto).

La mayoría de estos proyectos se ubican en La Sabana, Zapote, Curridabat y Escazú, donde el desarrollo vertical ha cobrado mayor impulso como respuesta al crecimiento urbano y a la menor disponibilidad de terrenos.

El costo es uno de los factores que más pesa al momento de elegir una vivienda.

Actualmente, un apartamento nuevo puede adquirirse desde aproximadamente ₡72 millones, dependiendo del proyecto, la ubicación, el tamaño y las amenidades. Por ese monto es posible encontrar opciones de dos o tres habitaciones, dos baños, parqueo y acceso a servicios como piscina, gimnasio y seguridad. En el segmento de lujo, algunos proyectos superan los $1,1 millones, equivalentes a cerca de ₡560 millones.

Quienes optan por construir una casa también deben considerar la inversión. El costo de construcción oscila entre ₡500.000 y ₡800.000 por metro cuadrado, según los materiales, acabados y diseño.

En ese escenario, una vivienda de 120 metros cuadrados, con tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, lavandería y cochera, puede superar los ₡60 millones únicamente en construcción, sin incluir el valor del terreno.

Especialistas señalan que el crecimiento de la construcción vertical responde a la necesidad de aprovechar mejor el espacio urbano y atender la creciente demanda de vivienda en las principales ciudades del país, así como la cercanía con trabajo, educación y entretenimiento.

