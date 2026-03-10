Ticos se casan menos y más tarde: así cambió el matrimonio en solo una década

El concepto tradicional del matrimonio en Costa Rica ha experimentado cambios importantes en los últimos años. Las estadísticas más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) evidencian una disminución sostenida en el número de uniones legales, así como un aumento en la edad promedio en la que las personas deciden casarse.



En 2015 se registraron alrededor de 26.000 matrimonios en el país. Para 2024, esa cifra descendió a cerca de 22.000, lo que representa una reducción de aproximadamente 4.000 uniones anuales en menos de una década.



Este comportamiento refleja una transformación en las prioridades de las nuevas generaciones. Cada vez más personas optan por concluir sus estudios, desarrollar su carrera profesional o alcanzar una mayor estabilidad económica antes de formalizar una relación.



La tendencia también se observa en la edad promedio para contraer matrimonio. En el caso de las mujeres, el promedio pasó de 31 a 35 años. Entre los hombres, la edad aumentó de 34 a casi 39 años.



Especialistas señalan que el menor interés por el matrimonio formal también está relacionado con cambios culturales y sociales. Entre ellos, una menor presión familiar para casarse a edades tempranas y el temor al compromiso que algunas personas asocian con las uniones legales.



Otro elemento que evidencia esta transformación es el tipo de ceremonia elegida por las parejas. En la actualidad, los matrimonios civiles superan a los religiosos, lo que refleja una evolución en la forma en que la sociedad costarricense concibe la convivencia y la formalización de las relaciones de pareja.



En conjunto, estos datos sugieren que el matrimonio continúa siendo una opción para muchas parejas, pero ya no ocupa el mismo lugar ni se produce en el mismo momento de la vida que en generaciones anteriores.

