Ticos recurren al extranjero ante el alto precio de medicamentos en el país

El alto costo de los medicamentos en Costa Rica ejerce una presión constante sobre el presupuesto de los hogares. El gasto en salud no se limita a la consulta médica, sino que se extiende a farmacias con precios que, en muchos casos, superan los de otros países.



Esta diferencia ha impulsado una tendencia cada vez más visible: personas que optan por viajar al extranjero para adquirir medicamentos a menor precio, en una práctica conocida como turismo de medicamentos.



Grace Ortega, quien compra medicamentos para su madre, enfrenta mensualmente el impacto de estos costos. Cuando tiene la oportunidad de viajar, aprovecha para adquirirlos a menor precio o buscar alternativas más accesibles.



La diferencia de precios entre países es significativa. Por ejemplo, el acetaminofén puede costar entre ₡1.200 y ₡1.750 en Costa Rica, mientras que en Colombia se encuentra entre ₡250 y ₡500. El ibuprofeno pasa de ₡3.800 en el país a entre ₡300 y ₡400 en el extranjero.



Situaciones similares se observan en otros productos: la loratadina puede costar ₡3.750 en Costa Rica frente a ₡550 o ₡900 fuera del país; el diclofenaco entre ₡3.000 y ₡4.000 frente a ₡200 o ₡300; y un jarabe infantil entre ₡3.000 y ₡4.000 frente a ₡700 o ₡1.000.



La diferencia es aún mayor en el caso de los anticonceptivos orales, cuyo precio en Costa Rica oscila entre ₡15.000 y ₡20.000, mientras que en otros países puede rondar entre ₡1.000 y ₡1.200.



Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), los hogares costarricenses destinan en promedio un 6,5% de su presupuesto mensual a salud.



Ante este escenario, algunas personas buscan alternativas fuera del país para reducir gastos, lo que refleja una realidad creciente: el acceso a medicamentos también representa un desafío económico.



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