Ticos entienden inglés, pero no lo hablan y el retroceso ya es medible

Costa Rica retrocedió en el dominio del inglés durante el último año, según el Índice de Competencia de Inglés de la agencia internacional EF. El país pasó de 534 puntos en 2024 a 516 en 2025, una caída que refleja dificultades estructurales en el aprendizaje del idioma.



El informe señala que la comprensión de lectura se mantiene como uno de los puntos fuertes. Sin embargo, los mayores problemas aparecen al hablar y escribir, áreas en las que el desempeño es significativamente menor y limita la comunicación efectiva.



A nivel regional, Heredia se posicionó como la zona con mejor nivel de inglés del país. En el extremo opuesto, Ciudad Quesada registró el desempeño más bajo, seguida por Limón y Liberia, lo que evidencia una brecha territorial en el acceso y la calidad del aprendizaje.



“Estamos acostumbrados a utilizar metodologías tradicionales que nos apoyan mucho en las dos áreas que no son productivas como lo son la parte de lectura y la parte de escuchar, por eso cada vez es más común escuchar que la gente entiende, pero no habla inglés”, comentó Adriana Castro, CEO de Craving English.



Especialistas coinciden en que mejorar la fluidez requiere práctica diaria. Recomiendan acciones sencillas como ver series o películas en inglés con subtítulos, leer con regularidad y, sobre todo, perder el miedo a hablar para ganar confianza y soltura en el idioma. Para ampliar este análisis, se invita al lector a repasar el reportaje completo en el video disponible en la portada del artículo.

